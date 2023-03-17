Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23

Главное: Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. На этой стадии друг против друга сыграют футболисты сборной Украины.

Детали: Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского «Челси», команды украинского вингера Михаила Мудрика.

Английский «Манчестер Сити» встретится с мюнхенской «Баварией», миланский «Интер» сыграет с лиссабонской «Бенфикой», а в итальянском дерби сильнейшего будут выявлять «Милан» и «Наполи».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля:

Реал (Испания) — Челси (Англия);

Бенфика (Португалия) — Интер (Италия);

Манчестер Сити (Англия) — Бавария (Германия);

Милан (Италия) — Наполи (Италия).

Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая:

Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 2;

Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 3.

Финал состоится 10 июня в Стамбуле.

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