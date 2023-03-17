В Кремле напряглись из-за передачи Украине истребителей

Главное: Кремль отреагировал на передачу Украине МиГ-29. Страны НАТО повышает уровень своей «непосредственной вовлеченности в конфликт», считает Дмитрий Песков.

Детали: Планы Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 не повлияют на ход войны. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 17 марта.

«Такое ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов, позабыв, что и Россия полным ходом использует «старые» МиГ-29 в войне против Украины.

Песков считает, что эти поставки ничего не изменят.

«Безусловно, нет. Можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять», — заявил он.

Также спикер Кремля полагает, что передача Украине истребителей странами НАТО «повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

В тему: Кабмин Словакии вслед за Польшей одобрил передачу Украине истребителей МиГ-29.