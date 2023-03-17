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Новости > Жителей Мелитополя заставляют получать российские паспорта

Жителей Мелитополя заставляют получать российские паспорта

Агата Кловская
17.03.23 13:50
118
Жителей Мелитополя заставляют получать российские паспорта

Главное: Жителей Мелитополя заставляют получать паспорта РФ. Оккупационные «власти» запретили осуществление выплат и расчетов без наличия российских документов.

Детали: На временно оккупированной части Запорожской области продолжается принудительная паспортизация населения. Об этом 17 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в Мелитополе оккупанты запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

«Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации», — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, в сводке указано, что противник продолжает нести потери на Херсонщине. В Олешковскую районную больницу, которая находится на временно занятой территории области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

В тему: Жителей «ЛДНР» с российскими паспортами не пускают в РФ.

Тэги: Россия, паспорт, Мелитополь, оккупанты, новости Украины, война в Украине

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