Британским чиновникам запретили пользоваться TikTok

Главное: В Британии чиновникам запретили пользоваться TikTok. В правительстве назвали эту меру «превентивной», и отметили, что запрет распространяется только на рабочие телефоны.

Детали: Власти Великобритании официально запретили чиновникам использовать популярное китайское приложение TikTok на рабочих телефонах. Запрет коснется министров и государственных служащих, сообщает BBC.

Так, министр Кабмина Великобритании Оливер Дауден сообщивший об этом депутатам, подчеркнул, что безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте.

Этот шаг Дауден назвал «превентивным», но «разумным» после проверки, проведенной Национальным центром кибербезопасности.

При этом, запрет на TikTok не будет касаться личных телефонов должностных лиц. Так же он не будет затрагивать общественность.

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