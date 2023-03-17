«Укрэнерго» назвало регионы, где возможны отключения света

Главное: В Киеве, Киевской и Житомирской областях возможны ограничения потребления электроэнергии. Кроме того, в ночь на пятницу подверглась очередным обстрелам энергетическая инфраструктура в Донецкой области.

Детали: Энергосистема Украины работает в стабильном режиме, но возможны ограничения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго» в пятницу, 17 марта.

«Для восстановления надежного электроснабжения больших городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, уходит больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим», — говорится в сообщении.

Кроме того, энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно испытывает повреждения из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области.

В других регионах ограничений в сетях «Укрэнерго» нет. Сейчас работают все виды электростанций. Продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

Продолжаются восстановительные работы на всех объектах «Укрэнерго», поврежденных российскими атаками.

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