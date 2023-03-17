МиГ-29 для Украины: кабмин Словакии одобрил передачу истребителей

Главное: Словакия подарила Украине истребители МиГ-29. Истребители должны использоваться для защиты и обеспечения противовоздушной обороны, отметили в Братиславе.

Детали: Правительство Словакии приняло решение передать Украине истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетные комплексы Куб. Об этом сообщило местное издание Рravda.

«Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК Куб», — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер.

Он уточнил, что решение было принято «в конституционно чистой форме», президент Зузана Чапутова также о нем проинформирована.

По его словам, истребители должны использоваться для защиты и обеспечения противовоздушной обороны, а не нападения.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что переговоры о передаче самолетов велись более полугода. Страна отправит в Украину 13 МиГ-29 и часть систем Куб.

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