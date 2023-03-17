В Москве отменили концерт на годовщину аннексии Крыма, — СМИ

Главное: Кремль отменил концерт в годовщину аннексии Крыма. Сообщается, что было решено «не устраивать широких празднований», а ограничиться «точечными мероприятиями».

Детали: В Кремле отказались от проведения концерта, посвященного годовщине аннексии Крыма. Концерт был запланирован на 18 марта на стадионе «Лужники». Об этом пишет издание Meduza.

Сообщается, что было решено «не устраивать широких празднований», а ограничиться «точечными мероприятиями».

Например, в Москве 20 марта откроют фотовыставку «Крымская весна. 9 лет мы вместе», а в Магаданской области планируют провести акцию, во время которой можно будет бесплатно отправить открытки в Крым.

В конце февраля в России набирали массовку на концерт в «Лужниках», во время которого должен был выступить с обращением Путин, но теперь в Кремле передумали.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опубликовал в своем ТГ-канале эмоциональный пост на тему девятой годовщины так называемого «присоединения Крыма к России».

«Пьяную, обоссавшуюся, сучью халявщицу, приволоченную в Крым на штыках российской армии в феврале-марте 2014 года, в течение 9 лет все еще пытаются выдать за „русскую весну“ (українською не перекладається)», — написал Чубаров.

Отреагировали на «отмену» и проукраинске крымские паблики:

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