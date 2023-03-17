В некоторых районах Киева снова выключили свет

Главное: В Киеве снова применили стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей четырех районов столицы.

Детали: В Киеве частично применили стабилизационные отключения электроэнергии утром в пятницу, 17 марта. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК.

Указано, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам.

«По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде Укрэнерго были применены стабилизационные отключения согласно графикам», — говорится в сообщении.

Узнать график отключений можно по этой ссылке.

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