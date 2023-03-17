Стало известно, сколько установок Archer Швеция передаст Украине

Главное: Швеция назвала количество установок Archer для ВСУ. САУ Archer станет хорошим дополнением для американской реактивной артиллерийской системой Himars, отметили в Минобороны Швеции.

Детали: Правительство Швеции приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом сказал министр обороны страны Пола Джонсона, сообщает Dagens Nyheter в четверг, 16 марта.

«Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы... Можно сказать, что система Archer — это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным», — сказал Джонсон.

Он отметил, что Archer не может сравниться по дальности стрельбы с американской реактивной артиллерийской системой Himars, но она станет хорошим дополнением к РСЗО.

Согласно дополнительным поправкам в бюджет Швеции, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2, 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90, системы ПВО и противотанковые средства. Все это оружие оценивается в сумму свыше 6 млрд шведских крон — более 570 млн долларов.

Ожидается, что Украина получит установки Archer через несколько месяцев, после того как на них будут установлены компьютеры для управления огнем и пройдет обучение украинского персонала. Также рядом с Украиной будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта САУ.

У Швеции сейчас 48 единиц САУ Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные установки были на хранении и будут переданы Украине или проданы Великобритании.

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