В Кремле назвали дату визита Си Цзиньпиня

Главное: Глава Китая 20-22 марта посетит РФ по приглашению Владимира Путина. В ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что китайский лидер прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

В ходе переговоров стороны обсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем».

Также запланирован обмен мнениями «в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене».

Кроме того, как указали в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

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