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Новости > Жуткий пожар в селе Кировоградской области оборвал пять жизней

Жуткий пожар в селе Кировоградской области оборвал пять жизней

Агата Кловская
17.03.23 10:05
90
Жуткий пожар в селе Кировоградской области оборвал пять жизней

Главное: В Кировоградской области произошел страшный пожар. Его жертвами стали пять человек.

Детали: В ночь на пятницу, 17 марта, в селе Капитановка Кировоградской области произошел жуткий пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что его жертвами стали пять человек, из них трое детей.

Информируется, что по прибытии на место вызова было установлено, что горит 16 квадратных метров вещей домашнего обихода.

На месте пожара были обнаружены пять трупов: женщина 1980 года рождения, мужчина 1993 года рождения, а также детей 2006, 2009 и 2015 годов рождения.

Пламя оперативно локализовали и потушили.

Сейчас выясняются причины трагедии.

В тему: Под Киевом произошло крупное огненное ЧП.

Тэги: пожар, общество, ЧП, дети, регионы, Кировоградская область, новости Украины

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