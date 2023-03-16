ПриватБанк подложил «свинью»: некоторые клиенты не могут получить SWIFT-переводы из-за границы

Главное: Клиенты ПриватБанка жалуются на невозможность получить SWIFT-переводы из-за границы.

Детали: Клиенты ПриватБанка жалуются на невозможность получить SWIFT-переводы из-за границы, которые им перечислили на карты. На сайте Минфина есть соответствующие жалобы от многих клиентов.

К примеру, как пишут СМИ, один из них рассказал, что ожидал зачисления средств из Бельгии, которые ему выделила Еврокомиссия на проект в рамках сотрудничества. У мужчины на руках были подтверждающие документы от зарубежного финучреждения об успешном отправлении суммы, но деньги на карту ему так и не поступили.

В ПриватБанке сказали, что перевода на счет IBAN они не получали, значит, деньги исчезли в неизвестном направлении. В ответ на официальный запрос в Национальном банке ответили, что невозможной является ситуация, когда средства не вернулись отправителю, и в то же время у банка организации-получателя их тоже нет. Получается, что деньги зависли где-то по пути. К слову, иногда в процессе переводов принимают участие банки-посредники, что увеличивает стоимость и время транзакции.