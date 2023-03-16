В России мужчина поджог четверых человек. Так он мстил им за увольнение

Главное: В Подмосковье мужчина поджег четверых человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «умышленный поджог». Обвиняемому светит до 10 лет тюрьмы.

Детали: В подмосковном поселке Горки-25 55-летний слесарь облил бензином четверых человек в здании управляющей компании и поджег из самодельного огнемета. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

Сообщается, что пострадали три человека (они госпитализированы), а поджигатель задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «умышленный поджог». Обвиняемому светит до 10 лет тюрьмы.

В публикации отмечается, что поджигатель — бывший сотрудник этой управляющей компании: он пришел в офис отомстить за недавнее увольнение.

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