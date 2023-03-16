Европарламент призвал Азербайджан немедленно покинуть территории Армении и освободить пленных

Главное: Европарламент принял доклад об отношениях ЕС-Армения. В докладе решительно осуждается широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Азербайджаном.
Детали: Европарламент принял доклад об отношениях ЕС-Армения, в котором депутаты выразили убежденность, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами и угрозой применения силы, требуется всеобъемлющее политического урегулирование в соответствии с международным правом.
В докладе решительно осуждается широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Азербайджаном в сентябре 2022 года против суверенной территории Армении.
Как пишет Киевинофрм, депутаты призывают власти Азербайджана:
— немедленно уйти с территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных.
— устранить любые препятствия, которые могут препятствовать свободе и безопасности движения по Лачинскому коридору.
В то же время они призывают Армению и Азербайджан:
— полностью реализовать трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года во всех его аспектах.
— продвигать обсуждение будущего мирного договора, устранять коренные причины конфликта и воздерживаться от любых мер, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
— безотлагательно осуществить меры, направленные на подготовку своего населения к мирному сосуществованию, в том числе меры по укреплениб контактов между людьми.
— воздерживаться от любой враждебной риторики или действий, которые могут быть восприняты как разжигание ненависти или прямого насилия или в качестве поддержки безнаказанности.
— создать механизм правосудия переходного периода в качестве меры укрепления доверия для достижения прочного мира и примирения.
Ранее был принят доклад об отношениях ЕС-Азербайджан с аналогичными призывами и требованиями.