Европарламент призвал Азербайджан немедленно покинуть территории Армении и освободить пленных

Главное: Европарламент принял доклад об отношениях ЕС-Армения. В докладе решительно осуждается широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Азербайджаном.

Детали: Европарламент принял доклад об отношениях ЕС-Армения, в котором депутаты выразили убежденность, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами и угрозой применения силы, требуется всеобъемлющее политического урегулирование в соответствии с международным правом.

В докладе решительно осуждается широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Азербайджаном в сентябре 2022 года против суверенной территории Армении.

Как пишет Киевинофрм, депутаты призывают власти Азербайджана:

— немедленно уйти с территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных.

— устранить любые препятствия, которые могут препятствовать свободе и безопасности движения по Лачинскому коридору.

В то же время они призывают Армению и Азербайджан:

— полностью реализовать трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года во всех его аспектах.

— продвигать обсуждение будущего мирного договора, устранять коренные причины конфликта и воздерживаться от любых мер, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

— безотлагательно осуществить меры, направленные на подготовку своего населения к мирному сосуществованию, в том числе меры по укреплениб контактов между людьми.

— воздерживаться от любой враждебной риторики или действий, которые могут быть восприняты как разжигание ненависти или прямого насилия или в качестве поддержки безнаказанности.

— создать механизм правосудия переходного периода в качестве меры укрепления доверия для достижения прочного мира и примирения.

Ранее был принят доклад об отношениях ЕС-Азербайджан с аналогичными призывами и требованиями.