В Арктике обнаружили два новых вида ракообразных

Главное: В Арктике нашли два новых вида ракообразных. Это сделали российские ученые.

Детали: Российские ученые нашли в Арктике два новых вида ракообразных. Об этом пишут местные СМИ.

Информируется: «Нововыявленные виды BryocamptusputoranusNovikov, Sharafutdinova&Chertoprud, 2023 и BryocamptusabramovaeNovikov, Sharafutdinova&Chertoprud, 2023 относятся к донным веслоногим ракообразным отряда Harpacticoida».

Поясняется, что первый представитель обитает в горных озерах плато Путорана и в озерах острова Врангеля, а второй найден в термокарстовых озерах южной части дельты реки Лена.

Сообщается, что основное их отличие от ранее известных видов заключается в строении конечностей, расположении покровных сенсилл (простейших органов чувств) и пор, а также рисунках на плавательных конечностях.

Специалисты говорят, что ареал обитания состоит из двух регионов, расположенных друг от друга на расстоянии в тысячи километров, разделяемых морской акваторией. Раньше дельта реки Лена и остров Врангеля были объединены в составе суши Берингии, которая теперь частично затоплена океаном. Ученые считают, что данный вид был расселен по одной территории.

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