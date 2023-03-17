Месси не поедет играть к Роналду

Главное: Лионель Месси отказался ехать в Саудовскую Аравию. Он может остаться в ПСЖ.

Детали: 35-летний лидер сборной Аргентины Лионель Месси не поедет играть в Саудовскую Аравию, где уже выступает его 38-летний визави португалец Криштиану Роналду. Об этом информирует издание Marca.

Сообщается, что аргентинец не хочет покидать в Европу и собирается продлить контракт с ПСЖ, цвета которого защищает с лета 2021-го года.

Отмечается, что после победы Аргентины на чемпионате мира футболист требует для себя лучшие условия по контракту и французский гранд, скорее всего, сумеет их удовлетворить. Соглашение может быть продлено еще на один сезон.

В то же время ранее ходили слухи, что саудовский «Аль-Хиляль» был готов предложить Лионелю Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

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