Президент Израиля признал, что его страна оказалась на пороге гражданской войны

Главное: В Израиле может начаться гражданская война. Об этом заявил президент страны.

Детали: Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна оказалась на пороге гражданской войны. Слова политика приводит издание Financial Times.

Причиной стали протесты против судебной реформы. Накануне по всей стране прошли массовые протесты, участие в которых приняли около полумиллиона человек.

Политик признал: «Любой, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами – это линия, которой мы никогда не достигнем, понятия не имеет, о чем он говорит».

Он добавил: «На 75-м году независимости государства Израиль оказался на расстоянии вытянутой руки от пропасти».

Ранее он обратился к правительству, возглавляемому лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, призвав прислушаться к несогласным с реформой людям.

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