Эрдоган рассказал об общении с Зеленским и Путиным

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общается с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. У политиков налажен постоянный контакт.

Детали: Президент Реджеп Тайип Эрдоган поведал об общении со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств, он заверил, что у них налажен постоянный контакт.

Политик сказал: «Для справедливого и мирного завершения войны мы продолжаем наши дипломатические усилия».

Турецкий лидер добавил: «Я постоянно контактирую с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров».

В тему: Эрдоган резко наехал на Макрона.