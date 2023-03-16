В России планируют набрать еще 400 тысяч контрактников

Главное: Минобороны РФ с 1 апреля планирует завербовать еще 400 тысяч контрактников. Основная часть работы ложится на работников военных комиссариатов, а отчитываться о выполнении плана будут губернаторы.

Детали: В России в рамках нового набора в армию военнослужащих контрактников, который начнется с 1 апреля, министерство обороны планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Такое число следует из анализа разнарядок, разосланных в регионы РФ, где указано число количества людей, с которыми следует подписать контракт на военную службу.

Основная часть работы ложится на работников военных комиссариатов, а отчитываться о выполнении плана станут губернаторы.

В Минобороны РФ намерены, в частности, набрать в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу по 10 тысяч человек, в Пермском крае, как сообщается, нужно собрать 9 тысяч контрактников.

Слухи о начале новой волны мобилизации в РФ, чтобы было кого бросать на войну против Украины, периодически появляются в СМИ с конца 2022 года. При этом в Кремле продолжают отрицать такие планы.

По официальным данным, с сентября 2022 года в рамках «частичной мобилизации» на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе граждан РФ.

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