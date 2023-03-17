Появились пугающие подробности из жизни Майкла Джексона

Главное: Майкл Джексон странно вел себя при жизни. Американский рэпер поведал подробности.

Детали: Американский рэпер и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) поведал пикантные подробности из жизни покойного певца Майкла Джексона. Его слова цитирует издание TMZ.

Он вспомнил, что встретился с артистом на студии в Лос-Анджелесе в начале 1990-х, когда работал над своим первым синглом Tonight.

Музыкант рассказал, что однажды его предупредили о скором визите Майкла Джексона.

По его словам, сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами, из-за чего всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору, так как он не хотел чтобы кто-то виделся с ним.

Дэвид Марвин Блейк сказал: «В тот момент я не видел Майкла Джексона, но слышал его шаги».

Рэпер отметил, что встретился с ним позже, но тогда певец снова молча прошел мимо него.

Напомним, что Майкл Джексон умер летом 2009-го года в возрасте пятидесяти лет. Причиной смерти стала передозировка успокоительным препаратом.

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