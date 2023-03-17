Появились пугающие подробности из жизни Майкла Джексона

Главное: Майкл Джексон странно вел себя при жизни. Американский рэпер поведал подробности.
Детали: Американский рэпер и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) поведал пикантные подробности из жизни покойного певца Майкла Джексона. Его слова цитирует издание TMZ.
Он вспомнил, что встретился с артистом на студии в Лос-Анджелесе в начале 1990-х, когда работал над своим первым синглом Tonight.
Музыкант рассказал, что однажды его предупредили о скором визите Майкла Джексона.
По его словам, сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами, из-за чего всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору, так как он не хотел чтобы кто-то виделся с ним.
Дэвид Марвин Блейк сказал: «В тот момент я не видел Майкла Джексона, но слышал его шаги».
Рэпер отметил, что встретился с ним позже, но тогда певец снова молча прошел мимо него.
Напомним, что Майкл Джексон умер летом 2009-го года в возрасте пятидесяти лет. Причиной смерти стала передозировка успокоительным препаратом.
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