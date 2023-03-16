В России повестки раздают направо и налево

Главное: В разных регионах России массово раздают повестки. Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает новую волну мобилизации.

Детали: В регионах России снова массово рассылают повестки в военкоматы — как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Об этом сообщают жители Воронежской, Свердловской, Пензенской, Калужской, Мурманской областей, Красноярского края, Чувашии и других субъектов РФ.

На официальном уровне чиновники заявляют, что лишь хотят проверить учетные данные, однако, со слов граждан, в приватных беседах они говорят о начале «тихой» второй волны мобилизации.

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отрицает новую волну мобилизации.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность проведения второй волны мобилизации населения. Об этом чиновник сказал в комментарии «ТАСС».

«У нас нет таких обсуждений», — сообщил Песков.

В тему: Военнообязанные украинцы не будут получать повестки в приложении «Дія».