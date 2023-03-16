В Черном море зафиксирована нетипичная активность российского флота

Главное: Россия вывела в Черное море 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота. Возможно, россияне хотят найти обломки американского беспилотника.

Детали: В Черном море зафиксирована нетипичную активность россиян. Противник вывел в море 20 кораблей и очень много единиц вспомогательного флота. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 16 марта

«Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки РФ. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя — один из них подводный — 28 ракет, по максимуму если говорить, могут быть снаряжены для запуска», — сообщила она.

По словам Гуменюк, в море также зафиксировано много единиц вспомогательного флота РФ. Все корабли рассредоточены. Возможно, россияне хотят найти обломки американского беспилотника.

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