Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 162 560 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 162 560 солдат. Уничтожено 3 504 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 16 марта.

Сообщается, что погибли 162 560 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 504 танка, 6 810 боевых бронированных машин, 2 539 артиллерийских систем, 503 реактивные системы залпового огня, 265 средств ПВО, 305 самолетов, 289 вертолетов, 2 145 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 394 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 257 единиц специальной техники.

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