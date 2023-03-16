Наступление оккупантов на Бахмут приближается к кульминации, — ISW

Главное: В последние дни фиксируется заметное уменьшение количества атак россиян в Бахмуте. Оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

Детали: Темпы российского наступления снизились по сравнению с предыдущими неделями. Сейчас ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за 15 марта.

Также приводится заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30. Дмитрашковский объяснил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

«Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий», — говорится в отчете.

В ISW указывают, что в течение последней недели россияне добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.

«Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города», — отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских оккупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

«Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу», — добавили в отчете.

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