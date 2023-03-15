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Новости > Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности

Александр Панько
15.03.23 20:39
133
Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности

Главное: Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank могло быть преднамеренным. Недавние банкротсва Silicon Valley Bank и Signature Bank вызывают ассоциации с крахом банковской системы США в 2008 году.

Детали: Некоторые факты свидетельствуют о том, что недавнее банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank было искусственным. Также аналитики начинают сравнивать недавние банкротсва двух банков в США с крахом 2008 года.

Прежде всего, о возможной преднамеренности банкротства Silicon Valley Bank может свидетельствовать то, что накануне банкротства Silicon Valley Bank израильские технологические компании вывели со счетов SVB более $ 1 млрд.  SVB был крупнейшим кредитором в технологические стартапы США и Израиля.

Есть также версия, что американский Silicon Valley Bank мог обанкротиться из-за публикаций в Twitter — сообщает CNN.  В результате массового снятия клиентами денежных средств на сумму $42 млрд за один день на прошлой неделе, банк оказался с отрицательным остатком наличности в $1 млрд. Это было вызвано вирусной паникой, распространявшейся на платформах социальных сетей и частных чатах. Как отмечается, такой случай банкротства из-за Twitter (которую, как известно, контролирует сторонник республиканцев Илон Маск) произошел впервые.

Между тем наблюдатели отмечают, что масштабы банкротств банков, поразивших финансовую систему США, при взгляде на общую сумму связанных с ними активов, тревожно напоминают те, что были зафиксированы в 2008 году - хотя их причиной стали всего два банка: Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это сравнимо с 25 банками, потерпевшими крах в 2008 году, как показано в инфографике с использованием данных Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Тэги: банкопад, Silicon Valley Bank, Signature Bank

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