На Полтавщине молодежь УПЦ производит окопные свечи для защитников Украины

Главное: На Полтавщине в селе Покровское Молодежка Украинской Православной Церкви имени святителя Иллариона (Юшенова) изготавливает окопные свечи для защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, свечи для укринских военнослужащих изготавливает православная молодежь во главе с настоятелем Свято-Вознесенского храма иеромонахом Платоном (Педаном) и клирикопротодиаконом Свято-Макариевского собора Полтавы.

«Такие военные свечи поджигают в окопах, чтобы согреться. Также ими можно разогреть воду или какую-нибудь пищу, высушить одежду. Окопная свеча пригодится и людям, вынужденным сидеть в холодных подвалах, скрываясь от постоянных обстрелов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Полтавской епархии УПЦ собрали гуманитарную помощь для защитников Украины. Воинам из Полтавщины доставили продукты питания, средства жизнеобеспечения, медикаменты и транспортное средство.