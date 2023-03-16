Китаец необычно наказал своего сына, который любил играть на смартфоне по ночам

Главное: Необычно наказал своего сына мужчина из Китая. Он заставил ребенка играть на смартфоне17 часов подряд.

Детали: Дикий случай произошел в Китае. Как пишет издание The New Paper, тут мужчина заставил своего сына играть на смартфоне 17 часов кряду.

Так он наказал ребенка за то, что тот пользовался гаджетом для своих развлечений по ночам.

В публикации сказано, что 8 марта мужчина по фамилии Хуан обнаружил, что его сын-школьник тайно от него играет на смартфоне ночью, вместо того чтобы спать перед учебой, с которой у мальчика были проблемы.

Посоветовавшись с супругой, он позвонил учителю сына и попросил на один день отпустить его с занятий, после чего сказал ребенку, что тот будет играть в игры целый день, но не должен спать.

Сперва мальчик обрадовался, но все оказалось не так просто: отец сидел рядом с ним и следил, чтобы тот не прерывался.

В итоге Хуан заставил ребенка играть 17 часов подряд.

После ребенок начал жаловаться на усталость и боли во всем теле, однако его папа запрещал ему останавливаться.

Ребенок даже уснул, но отец разбудил его и потребовал, чтобы тот продолжал играть.

В итоге мальчик заявил, что больше никогда не будет играть по ночам, а также написал письмо, подтверждающее обещание.

Хуан сказал, что разрешает сыну играть по полчаса в будни и по часу в выходные.

В то же время он признал, что думал, что его сын справится с наказанием, и призвал других родителей не повторять такой опыт.

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