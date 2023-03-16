Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китаец необычно наказал своего сына, который любил играть на смартфоне по ночам

Китаец необычно наказал своего сына, который любил играть на смартфоне по ночам

Александр Панько
16.03.23 06:25
107
Китаец необычно наказал своего сына, который любил играть на смартфоне по ночам

Главное: Необычно наказал своего сына мужчина из Китая. Он заставил ребенка играть на смартфоне17 часов подряд.

Детали: Дикий случай произошел в Китае. Как пишет издание The New Paper, тут мужчина заставил своего сына играть на смартфоне 17 часов кряду.

Так он наказал ребенка за то, что тот пользовался гаджетом для своих развлечений по ночам.

В публикации сказано, что 8 марта мужчина по фамилии Хуан обнаружил, что его сын-школьник тайно от него играет на смартфоне ночью, вместо того чтобы спать перед учебой, с которой у мальчика были проблемы.

Посоветовавшись с супругой, он позвонил учителю сына и попросил на один день отпустить его с занятий, после чего сказал ребенку, что тот будет играть в игры целый день, но не должен спать.

Сперва мальчик обрадовался, но все оказалось не так просто: отец сидел рядом с ним и следил, чтобы тот не прерывался.

В итоге Хуан заставил ребенка играть 17 часов подряд.

После ребенок начал жаловаться на усталость и боли во всем теле, однако его папа запрещал ему останавливаться.

Ребенок даже уснул, но отец разбудил его и потребовал, чтобы тот продолжал играть.

В итоге мальчик заявил, что больше никогда не будет играть по ночам, а также написал письмо, подтверждающее обещание.

Хуан сказал, что разрешает сыну играть по полчаса в будни и по часу в выходные.

В то же время он признал, что думал, что его сын справится с наказанием, и призвал других родителей не повторять такой опыт.

В тему: Американцы уже в 1997 году защищали Киев с помощью танков «Абрамс». В игре.

Тэги: Китай, игра, мир, курьезы

Комментарии

Статьи

10.03.23 17:20

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики
15.03.23 21:05

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.03.23 07:40

Психолог поведала, как отличить грусть от депрессии
16.03.23 05:23

Британский нутрициолог рассказала, как создать идеальную полезную пиццу
16.03.23 04:12

TikTok могут «пустить с молотка»
16.03.23 02:59

Экологи подали в суд на Байдена
16.03.23 01:24

Победительница «Оскара» назвала свою статуэтку… небинарной
16.03.23 00:01

Названы самые неприхотливые домашние растения
15.03.23 20:39

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности
15.03.23 20:14

Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства
15.03.23 17:12

Стало известно, как МКС будут «выводить» с орбиты
15.03.23 16:56

С понедельника украинцев могут оставить без тепла
15.03.23 20:39

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности
15.03.23 20:14

Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства
15.03.23 16:56

С понедельника украинцев могут оставить без тепла
15.03.23 15:52

Пентагон назвал число танков Leopard для Украины
15.03.23 14:16

Стали известны планы Кремля по поглощению Молдовы
15.03.23 11:59

Бою Усик — Фьюри быть
15.03.23 11:08

GPT-4: OpenAI представила новую модель нейросети
15.03.23 10:53

Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030
15.03.23 10:10

Контрнаступление Украины: в СНБО развеяли сомнения и опасения США
15.03.23 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 161 520 солдат
09.03.23 11:03

Стало примерно известно, какие инфраструктурные цели поразили россияне во время своей последней атаки на Украину
14.03.23 13:39

Россияне готовятся к бегству с оккупированных территорий, — Верещук
09.03.23 14:28

В Укрaине продолжaет дешеветь топливо на АЗС
10.03.23 09:40

Си Цзиньпин в третий раз переизбран председателем Китая
09.03.23 12:01

Карпаты накрыла снежная буря
09.03.23 13:50

К Земле приближается потенциально опасный астероид
10.03.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 990 солдат
09.03.23 10:22

Запорожская АЭС полностью обесточена: мир на грани ядерной катастрофы
10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление
10.03.23 12:33

В Киеве снова начали отключать электричество
Фото и Видео
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Под Киевом произошло жестокое убийство
Под Киевом произошло жестокое убийство
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
Под Киевом произошло необычное ДТП
Под Киевом произошло необычное ДТП
Байден продолжает вести себя очень странно
Байден продолжает вести себя очень странно
Опубликовано видео крупного пожара на складе игрушек в Симферополе
Опубликовано видео крупного пожара на складе игрушек в Симферополе
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.