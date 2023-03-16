Британский нутрициолог рассказала, как создать идеальную полезную пиццу

Главное: Как создать идеальную полезную пиццу? Секреты раскрыла нутрициолог.

Детали: Британский нутрициолог Гарриет Лидгард поведала, как создать идеальную полезную пиццу. Ее слова цитирует издание The Sun.

Так, по словам эксперта, жирный сыр в пицце следует заменить творогом, фетой, сыром из козьего молока, нежирной моцареллой.

Кроме этого, отмечает специалист, вместо пепперони, сосисек и бекона можно использовать постное мясо, морепродукты и рыбу.

Также информируется, что в такую пиццу можно добавить перец, грибы, лук, шпинат, помидоры, авокадо.

Она говорит: «Оливковое масло это великолепный источник здоровых мононенасыщенных жиров, также оно обогатит вкус пиццы. Немного сбрызните пиццу маслом перед тем, как запекать ее, или обмажьте им корочку».

Наконец, среди приправ для полезной пиццы она назвала базилик, орегано, чеснок и перец чили.

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