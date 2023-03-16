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Новости > Экологи подали в суд на Байдена

Экологи подали в суд на Байдена

Агата Кловская
16.03.23 02:59
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Экологи подали в суд на Байдена

Главное: Экологи в США атакуют Джо Байдена. На него подали в суд.

Детали: В США разгорается громкий скандал. Как пишет издание Politico, сразу несколько экологических организаций подали в суд на президента страны Джо Байдена.

Его обвиняют в решении одобрить проект ConocoPhillips, в рамках которого на северо-западе Аляски появятся скважины для добычи нефти и газа.

Обвинители говорят, что буровые площадки планируют построить в чувствительной среде.

Экологи уверяют, что скважины значительно повлияют на качество воды, воздуха, а также жизни людей и животных в регионе.

Отмечается, что одобрение проекта нарушает четыре природоохранных закона несмотря на то, что Бюро по управлению землями сократило его изначальные масштабы.

Кроме этого активисты обвинили ведомство в неспособности оценить вред, который проект нанесет землям коренных жителей Аляски.

В иске сказано, что Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы не смогла должным образом рассмотреть потенциальное воздействие скважин на исчезающие виды, включая белых медведей.

Добавим, что разработкой месторождения займется дочерняя компания ConocoPhillips Willow. Ожидается, добыча нефти составит около 600 миллионов баррелей, а объем выбросов парниковых газов 280 миллионов тонн в год.

В тему: Байден продолжает вести себя очень странно.

Тэги: США, мир, Аляска, эколог, Джо Байден

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