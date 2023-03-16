Названы самые неприхотливые домашние растения

Главное: Цветовод назвал самые неприхотливые домашние растения. Среди них – кактус.

Детали: Британский цветовод Алекс Биггарт назвал самые неприхотливые домашние растения. Его цитирует издание Express.

По его словам, их не нужно поливать слишком часто.

Так, он рекомендует завести кактус, который в прохладное время года можно поливать раз в месяц и ждать, пока пересохнет почва в горшке.

Отмечается, что немного больше внимания требуют орхидеи, которые следует поливать раз в неделю-две.

Поясняется: «Раз в неделю им можно добавлять удобрения, но это не обязательно. Лучше держать эти цветы вдали от прямых солнечных лучшей, чтобы они цвели и добавляли дому красок круглый год».

Информируется также: «Алоэ вера также неприхотливы. Их нужно поливать, когда почва в горшке совсем пересохнет. Это легко адаптирующееся к условиям растение сможет стать верным компаньоном на долгие годы, но его нужно пересаживать каждый год-полтора, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал».

Сообщается, что можно высадить дома ананас, который требует полива раз в месяц.

Эксперт поведал: «Ананасы очень харизматичны и впитывают воду листьями, так что много поливать их не нужно. Однако они любят свет, так что держите их у окна».

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