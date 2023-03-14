Блокпостов в Киеве станет меньше

Главное: В Киеве станет меньше блокпостов. Некоторые из них уберут.

Детали: Блокпостов в Киеве будет меньше. Об этом сообщил глава местной городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, КГВА вместе с командованием группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице, ведь за год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной.

Отмечается, что на практике это предполагает, что некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать, часть инженерных заграждений переведут в спящий режим, а часть полностью демонтируют.

Чиновник отметил: «Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою функцию безопасности для столицы будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят на новые, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы».

Уточняется, что часть инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останется существовать в спящем режиме, то есть такие блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.д. оставят в определенных местах, чтобы в случае необходимости оперативно вернуть их на место. На таких спящих инженерных заграждениях будет проведена ревизия, с последующей заменой или восстановлением непригодных элементов.

Сообщается: «Остальную систему инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас необходимости демонтируют. Такие блокпосты уберут с проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи».

Как ожидается, внедрение такого системного решения сделает Киев более комфортным для жителей.

В КГВА говорят: «Мы разгрузим дороги столицы, что позволит киевлянам более свободно передвигаться по городу. Но прошу никого не забывать, что война в Украине продолжается. Полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Кроме того, есть и другие задачи безопасности, которые должны выполняться в столице воюющей страны. Поэтому могу вас заверить - город и в дальнейшем будет постепенно становиться комфортнее для гражданских жителей. Но полностью вся система оборонных инженерных заграждений, пожалуй, исчезнет лишь после того, как мы одержим победу».

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