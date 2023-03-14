В Турции произошло очередное землетрясение в зоне предыдущего бедствия

Главное: В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. По словам специалистов, это могут быть афтершоки после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале.

Детали: Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник, 14 марта, в провинции Кахраманмараш в Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в районе Гексун на глубине 7 километров. В районе Кандиль подземные толчки произошли на глубине 5 километров.

По словам специалистов, это могут быть афтершоки после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале.

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