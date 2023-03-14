В Киев и области остаются существенные проблемы с электричеством

Главное: Электричество продолжат отключать в Киеве и области. Проблемы после атаки россиян сохраняются.

Детали: Во вторник, 14 марта, в Киеве и области снова будут отключать электричество. Как сообщают в ДТЭК, делать это будут согласно стабилизационным графикам.

Так, информируется, что в в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов украинской столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Кроме этого стабилизационные графики были применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районов области.

Поясняется, что из-за повреждения после атаки россиян 9 марта энергетические объекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов, из-за чего были применены стабилизационные отключения согласно графикам.

В тему: В Киеве снова начали отключать электричество.