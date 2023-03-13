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Новости > Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, — спикер Парламента

Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, — спикер Парламента

Автор: «Фраза»
13.03.23 15:18
127
Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, — спикер Парламента

Делегация во главе со спикером НС Аленом Симоняном участвует в Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Бахрейне, посвященной вопросам мира и безопасности.

Как передают «Аспекты», со ссылкой на сообщение, распространенное Национальным собранием, в столице Бахрейна Манаме находятся более 1700 делегатов из 136 стран, выступят главы более шести десятков парламентов.

Конференция охватывает все уставные органы Межпарламентского союза, включая Совет управляющих, постоянные комитеты, комитеты по парламентским делам, правам человека и Ближнему Востоку, а также форумы женщин-парламентариев и молодых депутатов парламента. Предметом общих дискуссий в основном является вопрос мирного сосуществованию и инклюзивного общества. В повестке ассмблеи также представление особенностей национальных законодательств, связанных с борьбой с нетерпимостью.

Спикер Национального собрания РА Ален Симонян в своем выступлении обратился к ситуации в Армении и Нагорном Карабахе, подробно остановившись на проблемах, связанных с Лачинским кризисом, вызванным азербайджанской агрессией. Выразив благодарность за гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия, он продолжил:

«Изменение климата, войны и стихийные бедствия. Человечество должно быть стойким перед лицом всех этих невзгод.

Позвольте мне выразить соболезнования народам Турции и Сирии в связи с тысячами жертв недавнего разрушительного землетрясения.

Основные принципы мирного сосуществования – уважение суверенитета и территориальной целостности, равноправие и самоопределение, невмешательство во внутренние дела — должны регулировать отношения между государствами. Однако мы видим, что эти принципы часто нарушаются.

Мирное сосуществование должно быть параллельно единству, необходимому для социальной, экономической и политической стабильности. Лица и государства могут работать вместе для достижения общих целей и мирного разрешения конфликтов. Это чрезвычайно важно для стабильной и гармоничной среды и всеобщего благополучия.

Теперь позвольте мне обратиться к нашему региону и к моей стране, Армении, где национальные меньшинства — езиды, курды, русские, украинцы, ассирийцы, евреи и греки — живут бок о бок как равноправные члены нашего общества, пользующиеся всеми правами. Согласно армянскому законодательству, в нашем Парламенте есть четыре представителя национальных меньшинств.

Краеугольным камнем нашей международной политики является поддерживание мирных отношений со всеми странами. Однако мы сталкиваемся со многими угрозами. На Южном Кавказе сохраняется напряженность. С 12 мая 2021 года соседний Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении и незаконно оккупировал около 150 квадратных километров территории республики. Но несмотря на сложности, наша цель — работать вместе, чтобы построить устойчивый мир.

Некоторые говорят, что Армения стремится расширить свою территорию. Позвольте мне внести полную определенность. Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей.

Я расскажу вам о блокаде Лачинского коридора, который является единственной дорогой, соединяющей Армению и мир с Нагорным Карабахом, где тысячелетиями проживали этнические армяне.

Блокада является грубым нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В заявлении сказано: «Азербайджанская Республика гарантирует безопасное движение граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях». Эта дорога стала недоступна для гражданского и другого транспорта с 12 декабря 2022 года и была заблокирована десятками азербайджанских агентов, маскирующихся под «активистов-экологов».

Около 120 000 этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, остались без основных товаров и услуг. Они лишены жизненно необходимых лекарств и медицинской помощи. Перебои с электричеством и газом привели к ужасным трудностям.

Недавно Азербайджан опубликовал ложный видеоматериал, согласно которому, Армения якобы поставляет оружие Нагорному Карабаху. К сожалению, Азербайджан не ограничился распространением дезинформации и описанными выше преследованиями.

Буквально несколько дней назад, 5 марта, в результате заранее спланированной Азербайджаном операции были убиты три офицера Полиции Нагорного Карабаха, еще один был ранен.

Уважаемые коллеги, я спрашиваю, не являются ли это этническими чистками.

Расовая и религиозная нетерпимость и насилие в отношении людей не должны оправдываться.

По словам Нельсона Манделы, «никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета его кожи, происхождения или религии».

Европейский суд по правам человека в связи с блокадой принял промежуточные меры к Азербайджану, Комиссар по правам человека Совета Европы настоятельно призвал к устранению блокады. Организация «Международная амнистия», Европейский союз и Хельсинкская комиссия независимо друг от друга призвали к немедленному прекращению блокады.

22 февраля 2023 года Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить «беспрепятственное передвижение» по Лачинскому коридору. Другим решением суд единогласно отклонил ложный иск Азербайджана, что Армения устанавливает мины.

Власти Азербайджана утверждают, что Лачинский коридор разблокирован, но суровая реальность говорит об обратном.

В заключение хочу сказать, что я твердо верю в то, что демократия, верховенство закона, соблюдение прав человека и мирное сосуществование являются столпами, на которых человечество должно жить в мире и согласии.

Благодарю за внимание», — заключил спикер НС.

В составе делегации, возглавляемой спикером НС, делегаты НС РА Асмик Акопян, Цовинар Варданян и руководитель, генеральный секретарь Аппарата НС Давид Аракелян.

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