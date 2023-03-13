На Херсонщине ужесточают комендантский час

Главное: На Херсонщине усилили комендантский час. Власти получили информацию о возможном пребывании на территории региона диверсионных групп противника.

В Херсонской области ввели усиленный комендантский час на пять дней. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин в видеообращении в понедельник, 13 марта.

По его словам, поступила информация о возможном пребывании на территории региона диверсионных групп противника. Во избежание жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня и по 17 марта в Херсонской области будет действовать новый комендантский час — с 17:00 до 06:30.

Прокудин попросил всех граждан, кому нужно выехать за пределы области, сделать это немедленно, а в дальнейшем — планировать свое время пребывания на территории Херсона и области.

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