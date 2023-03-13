С Путиным все кончено, — Кулеба

Главное: Западу не нужно оглядываться на Россию и Путина. По словам Дмитрия Кулебы, членство Украины в ЕС и НАТО представляет прагматичный интерес и для самой Европы, отметил глава МИД.

Детали: Странам Запада не нужно оглядываться на Россию и ее нынешнего лидера Владимира Путина, принимая решение о членстве Украины в ЕС и НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите Украина-Оксфорд 2023 «Европейские горизонты для Украины», сообщает МИД в понедельник, 13 марта.

«Не надо оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все совершенное. Мы обязательно получим ее (победу) при прочной и своевременной поддержке партнеров», — заявил Кулеба.

По его словам, членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет прагматичный интерес и для самой Европы.

«Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности. Вместо этого неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива. Половинчатые решения, такие как удержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, не в интересах Европы», — считает Кулеба.

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