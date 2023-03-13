Землетрясения в Турции унесло жизни уже более 48 тысяч человек

Главное: Число жертв землетрясений в Турции превысило 48 тысяч человек. Среди погибших в результате разрушительных подземных толчков 6 660 иностранцев, сообщили в МВД страны.

Детали: Число жертв разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 48 448 человек. Об этом на пресс-конференции 13 марта заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Анадолу.

Глава турецкого МВД уточнил, что среди погибших 6 660 иностранцев. Он добавил, что продолжаются работы по вывозу завалов.

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