В заявке сборной Франции по вольной борьбе оказались… одни чеченцы

Главное: Необычная ситуация сложилась вокруг сборной Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы. В ее составе – одни этнические чеченцы.

Детали: Вокруг мужской сборной Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) сложилась поистине удивительная ситуация. Как пишут российские СМИ, ссылаясь на французскую спортивную федерацию, в составе команды – сплошь этнические чеченцы.

Так, в заявку сборной вошли Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Добавим, что турнир пройдет 13-19 марта в Бухаресте (Румыния).

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