Кремль собирается достигать цели в Украине только военным путем

Главное: Дмитрий Песков высказался о достижении целей РФ в Украине. В Кремле пока не видят никаких предпосылок для перехода ситуации в Украине в мирное русло.

Детали: Россия может добиться поставленных целей в Украине только военным путем. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 13 марта.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — заявил он.

Также Песков добавил, что пока не видит предпосылок для перехода ситуации в Украине в мирное русло.

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