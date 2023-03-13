Сборная России по футболу будет играть в чемпионате Центральной Азии

Главное: Сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Детали: Стала известна судьба сборной России по футболу, которая была «выдворена» из Европы после начала войны в Украине. Так, команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Об этом рассказали в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Турнир пройдет 9-21 июня.

Информируется: «Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке».

Добавим, что членами ФАЦА являются сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В тему: Скандальный российский футболист заявил, что после слитого пикантного видео на него начали засматриваться мужчины.