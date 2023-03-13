Стало известно, когда появится PlayStation 6

Главное: Фанаты все же увидят PlayStation 6. Произойдет это через четыре года.

Детали: На 2027-й год запланирована презентация игровой консоли нового поколения от Sony PlayStation 6. Об этом пишет издание Gizchina.

Соответствующие документы японская компания уже отправила в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании.

В публикации сказано, что бумаги отправлены регулятору в рамках продолжающегося расследования в отношении приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft.

Сообщается также, что Sony пришлось обнародовать некоторые данные, например в них сказано следующее: «К тому времени, когда Sony Interactive Entertainment запустит следующее поколение своей консоли PlayStation, она потеряет доступ к Call of Duty и другим играм Activision, что сделает компанию чрезвычайно уязвимой, поспособствует переходу потребителей на другую консоль и снизит ее конкурентоспособность».

Информируется, что, несмотря на то, что Sony скрыла год релиза, фанаты проанализировали другие фрагменты документа, и пришли к выводу, что ждать PlayStation 6 стоит уже в 2027-м году. Дело в том, что Sony имеет специальный доступ к Call of Duty именно тогда.

Резюмируется, что новая консоль дебютирует спустя семь лет после выхода PlayStation 5.

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