В некоторых районах Киева отключили свет

Главное: В некоторых районах Киева ввели стабилизационные отключения. Отключения применяются в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Детали: В ряде районов Киева в понедельник, 13 марта, из-за повреждения оборудования применяются стабилизационные отключения. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отключения применяются в четырех районах столицы — Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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