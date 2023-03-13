«Навальный» получил «Оскар», за это американцев раскритиковали в Украине

Главное: В Украине раскритиковали «Оскар» для фильма «Навальный», полученный за лучшую документальную киноленту. В той же номинации на премию претендовал украинский фильм «Дом из обломков».

Детали: В Украине раскритиковали «Оскар» для фильма «Навальный», полученный за лучшую документальную киноленту. В той же номинации на премию претендовал украинский фильм «Дом из обломков» о судьбе детей на войне.

Также в Сети вспомнили, что накануне «Оскар» отказал Зеленскому в выступлении на церемонии.

«Зеленскому отказали в обращении, но на главной киносцене — хорошие русские с иным посылом, иным акцентом (как удачно супруга Навального подобрала цвет платья — красный, от которого даже организаторы Оскара отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной). Как-то так», — пишет журналист Макс Назаров.

Нардеп Макс Бужанский предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении».

Экс-депутат Сергей Высоцкий полагает, что «Голливуд в его нынешнем состоянии явно заслуживает римейка маккартизма». Он раскритиковал декларируемую аполитичность киноакадемии и назвал ее «лицемерием»: «Но вот вам „Навальный“ вместо украинской документальной ленты о детях войны или выступлении украинского президента».

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