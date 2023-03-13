Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Главное: Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. «Вагнеровцы» наступают с нескольких направлений, но несут ощутимые потери.

Детали: Ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная. Штурмовые отряды «Вагнера» не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский

«Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды „Вагнера“ наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города», — рассказал он.

В то же время Сырский добавил, что в ходе жестких боев украинские воины наносят россиянам ощутимые потери.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул, что огнем артиллерии, танков и других огневых средств защитники отражают все попытки противника захватить Бахмут.

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