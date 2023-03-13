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Новости > В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад

В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад

Александр Панько
13.03.23 10:04
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В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад

Главное: В США рухнул второй крупный банк — Signature Bank. Вскоре может рухнуть калифорнийский First Republic Bank. Сегодня ожидается обращение президента Байдена, посвященное банкопаду.

Детали: В США рухнул второй крупный банк за неделю — Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Регулятор в штате Нью-Йорк принял решение прекратить работу банка из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Минфина США, Федерального резерва и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют.

Сегодня в Штатах ожидается обращение президента Байдена, который собирается разъяснить, как власти будут поддерживать устойчивость банковской системы.

Как мы ранее сообщали, в США обанкротился Silicon Valley Bank, чьи активы оценивались в более чем 200 млрд.

Silicon Valley Bank — один из ключевых кредиторов для технологических стартапов. Bloomberg называл этот крах крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

Также появились удручающие подробности последних месяцев работы Silicon Valley Bank. В банке на протяжении почти года — и вплоть до банкротства — не было директора по оценке рисков. Вместо этого SVB был занят активным продвижением ЛГБТ-повестки — проводя месячную «радужную кампанию» и «дни видимости лесбиянок».

Рейтинговые агентства и финрегуляторы, как и в 2008 году, прохлопали ушами. Они не поднимали тревогу вплоть до конца февраля — когда уже многим инсайдерам стало понятно, что SVB оказался в шаге от банкроства. А руководство банка, зная о плачевном состоянии своего детища, заранее успело распродать свои активы — не оставив самих себя без «золотых парашютов».

Первыми эффект от банкротства SVB ощутили на себе калифорнийские компании. Причём не только IT-стартапы — но и, например, виноделы, которые также были тесно связаны с SVB. У съёмочных команд в Голливуде начались перебои с выплатой зарплат — они тоже проводили операции через SVB.

Проблемы возникли и во многих других странах. Стартапы в Британии и странах Северной Европы не досчитались 30 миллиардов фунтов, которые хранились в SVB. Банку Англии приходится срочно компенсировать им хотя бы часть потерянного — чтобы не допустить лавины банкротств. На грани разорения оказались и 500 израильских стартапов.

Клиенты в панике начали массово выводить деньги из других региональных банков — кто, как и SVB, активно инвестировал в облигации и ипотечные бумаги.

Все это может привести к падению ещё одного калифорнийского банка — First Republic Bank, с активами под 200 миллиардов долларов.
Гигантам на Уолл-Стрит пока ничего не грозит — но цепная реакция банкротств может похоронить многие банки поменьше.

Тэги: кризис, банкопад, Silicon Valley Bank, Signature Bank

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