В Украине ожидается очень сильное потепление

Главное: Теплая погода ожидается в Украине. Однако будут и осадки.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на этой неделе. Его слова цитирует «Метеопрог».

Так, эксперт сказал: «В Украине сохранится аномально теплая погода, порой с дождями, а на западе страны в отдельные дни пройдут снегопады и сформируется временный снежный покров».

Уточняется, что за счет активного поступления воздушных масс средиземноморского происхождения, температурный фон в нашей стране ожидается выше нормы на 5-10 градусов.

Воздух будет прогреваться до плюс 14-17.

Специалист поведал, что в начале недели под влиянием антициклона и его гребня осадков не предвидится, но уже со среды за счет падения атмосферного давления и преобразования барического поля, активизируются атмосферные фронты и циклоническая деятельность, что повлечет дожди на Левобережье, в западной части возможен снег и мокрый снег.

Информируется, что под конец второй декады марта количество осадков уменьшится, а температурный фон снизится на несколько градусов, особенно на Правобережье страны.

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