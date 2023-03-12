«Отец каннабиса» Рафаэль Мешулам умер в возрасте 92 лет

Главное: В возрасте 92-х лет скончался биохимик Рафаэль Мешулам. Ученого называют «отец каннабиса».

Детали: 9 марта в возрасте 92-х лет скончался израильский биохимик Рафаэль Мешулам. Ученого называют «отец каннабиса», поскольку именно он открыл его психотропное влияние. Впоследствии соединение получило название дельта-9-тетрагидроканабинола или ТГК.

Рафаэль Мешулам родился в городе София, Болгария, 5 ноября 1930 года. После Второй мировой войны он переехал в Иерусалим (Израиль), где прожил всю жизнь. Рафи, как его звали друзья, являлся профессором медицинской химии в Иерусалимском университете.

Главным научным интересом Мешулама были химия и фармакология каннабиноидов. Со своей исследовательской группой он достиг полного синтеза основных растительных каннабиноидов ТГК, каннабидиола и других соединений.

Мешулам опубликовал более 350 научных статей и получил многочисленные награды по всему миру за непрерывную работу над каннабисом в течение 60 лет.

В последние годы ученый изучал химическое и биологическое влияние природных продуктов каннабиса, испытывая их как лекарство от боли, воспаления, высокого кровяного давления и рака.