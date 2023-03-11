В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю

Главное: НАСА следит за астероидом, который может столкнуться с Землей в 2046 году. Это небесное тело размером с олимпийский бассейн, который «представляет самую большую опасность из всех известных астероидов».

Детали: НАСА следит за астероидом 2023 DW, который может столкнуться с Землей в День святого Валентина в 2046 году. Но это не значит, что катастрофический ущерб неизбежен.

Из миллионов астероидов в нашей Солнечной системе лишь небольшая часть может потенциально воздействовать на Землю. Но две недели назад ученые нашли новый астероид, который, кажется, представляет один из самых больших рисков. 2023 DW добавлен в каталог космических объектов, которые потенциально могут оказать какое-либо воздействие на Землю, и занимает место в списке на уровне «номер один». Остальным 1448 в списке присвоен рейтинг ноль.

Исследователи считают, что его диаметр около 50 метров - примерно как бассейн олимпийского размера - но говорят, что «погрешность может быть большой».

По данным Европейского космического агентства, 2023 DW может оказать воздействие на планету в День святого Валентина 2046 года, а также в последующие Дни Святого Валентина - с 2047 по 2051 год. Координационное бюро планетарной обороны НАСА заявляет, что отслеживает астероид и что его риск столкновения с Землей в 2046 году, пока, остается «очень небольшим».