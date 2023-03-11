Криптовалюта USDC утратила привязку к доллару после падения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank

Главное: Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару США, упав на криптобирже Kraken до самой низкой цены с апреля 2021 года. Стоимость стейблкоина стала снижаться после банкротство банка Silicon Valley Bank.

Детали: Стейблкоин USD Coin (USDC) утратил привязку к доллару США, упав на криптобирже Kraken до $0,94, самой низкой цены с апреля 2021 года. В субботу стоимость USDC, который является вторым по величине стейблкоином с рыночной капитализацией в размере $42 млрд, увеличилась до $0,984 за единицу, но по-прежнему ниже $1, что является нарушением обязательств компании по обеспечению привязки стейблкоина к доллару США.

Стейблкойн (от англ. stablecoin) — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам (золото, нефть). Фиатные стейблкоины обеспечены фиатными валютами (преобладает доллар США), централизованы. К их числу относятся USDT, USDC, TUSD, BUSD.

Стоимость стейблкоина стала резко снижаться после того, как его эмитент, компания Circle Internet Financial, признала, что не может вывести из банка Silicon Valley Bank (SVB) $3,3 млрд, являющихся её резервом для обеспечения курса USDC.

Дополнительная информация: 9 марта 2023 в США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка — лопнул Silicon Valley Bank (один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии), пишет New York Times.

175-миллиардные активы банка ставит под управление власть в лице Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Silicon Valley Bank — это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США. Что «пробудило воспоминания о глобальной финансовой панике полтора десятилетия назад». Крах Silicon Valley Bank произошел после того, как он ограничил снятие средств, а «резкое падение стоимости его инвестиционных активов потрясло Уолл-стрит и вкладчиков».

Вкладчики уже выстраиваются в очереди, чтобы снять свои депозиты.

Инвесторы начали сбрасывать акции банков-аналогов — First Republic, Signature Bank и Western Alliance.

«Финансовая зараза, похоже, распространилась по частям банковского сектора», — пишет газета.