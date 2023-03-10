В ООН пророчат распад России на несколько субъектов

Главное: Координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О’Доннелл заявил, что Россия в будущем распадется на несколько субъектов, как это было с Советским Союзом.

Детали: Россия только на словах федерация, в реальности она абсолютно унитарное государство. Ее распад на мелкие субъекты неминуем.

Об этом заявив ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О’Доннелл, в интервью haqqin.az.

«Думаю, деколонизация России неминуема. Дело в том, что Россия не функционирует как федерация. Она только на словах федеративная, а на деле — абсолютно и жестко унитарная», — сказал дипломат.

По его мнению, Россия в будущем распадется на несколько субъектов, как это было с Советским Союзом.

«РФ распадется, как Советский Союз, а ее регионы, подобно Азербайджану, обретут независимость. Республики в составе Российской Федерации заслуживают право на свободное самоопределение», — добавил О’Доннелл.

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